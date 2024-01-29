أحمد موسى: أنصح الأهلي بعدم ضم أبو جبل

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة انتقال محمد أبو جبل لاعب البنك الأهلي للمارد الأحمر على سبيل الإعارة.

انتقال محمد أبوجبل للأهلي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل ما نشر عن انتقال أبو جبل للأهلي لم يصدر حوله بيان رسمي من الأهلي أو البنك، والحقيقة أن أبوجبل لم يوقع مع الأهلي، وبالفعل المارد الأحمر طلب أبوجبل وعلي لطفي من زد، ومحمد بسام من سيراميكا كليوباترا.

انتقال محمد بسام للأهلي

وقال الإعلامي أحمد موسى: هل أبو جبل ممنوع يترمي على الشمال؟ 7 ضربات ترجيح دخلوا في الشمال ولم تتعلم يا أبوجبل، والله لو الأهلي عاوز أبوجبل مياخدوش وبقول له «بلاش»، أبوجبل ضيع المنتخب أمس في ضربات الجزاء، والأهلي لم يتعاقد مع محمد بسام، لكن هناك اتصالات مع إدارة سيراميكا كليوباترا.

تعليق أحمد موسى على خروج المنتخب

وعلق الإعلامي أحمد موسى: أطالب وزير الرياضة بفتح تحقيق عاجل في إخفاق المنتخب، فيتوريا حصل على مليون ونصف دولار لكن ما النتيجة؟ وأقول لحازم إمام: «لو مكانش عندنا مدير فني كان أفضل، والشرط الجزائي 600 ألف دولار، هل الاتحاد يمتلك هذا المبلغ؟.. أين قطاعات الناشئين يا كابتن حازم؟ عمل إيه حازم إمام دا مطلعش قال كلمتين ولا احترم الناس وفين الاتحاد؟ كان لازم بيان اعتذار للشعب اللي سهران للساعة 2 صباحا.