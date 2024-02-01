عاجل.. أبو جبل يكشف لأول مرة سبب تسديد ركلة الجزاء أمام الكونغو

كشف حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، عن كواليس إهداره ركلة الجزاء أمام الكونغو الديمقراطية، وخروج المنتخب من الدور ثمن النهائي خلال الفترة الماضية، لبطولة أمم أفريقيا.

أبو جبل يكشف كواليس إهداره ركلة جزاء منتخب مصر

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية: «قرار تصويبي ركلة الجزاء ليس من شخصي نهائيا، أحمد حجازي هو من أبلغني بتصويبة الركلة وهو الأمر الذي حدث، لم أكن متدربا على ركلات الترجيح»، لافتا إلى أن «ما حدث هو قضاء وقدر، ولم أقصد بكل تأكيد إهدار ركلة الجزاء أمام الكونغو نهائيا».

وأضاف: «كنت قريبا جداً من التصدي لواحدة من ركلات الجزاء لمنتخب الكونغو خلال البطولة»، لافتا إلى أنه غير سعيد بسبب الخروج من مسابقة كأس أمم أفريقيا، موجهاً رسالة للجميع بأنه يعد الجماهير بأنه سيحقق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وغادر منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية، بعد الهزيمة أمام الكونغو بركلات الحظ الترجيحية، في المباراة التي جمعت المنتخبين خلال الفترة الماضية، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو في كوت ديفوار.