وزير شئون المجالس النيابية ينعى النائبة أمنية رجب: مشهود لها بالإخلاص

نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أمنية رجب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم.

وفاة النائبة أمنية رجب

وقال المستشار علاء الدين فؤاد في نعيه: «كانت الراحلة مشهود لها بالإخلاص والتفاني في العمل، ودورها المتميز في رعاية مصالح الوطن والمواطنين؛ سواء خلال مشاركتها التشريعية الفعالة في مناقشات مجلس النواب ولجانه النوعية، أو إبان فترة تكليفها كوكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا».

وتابع: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».