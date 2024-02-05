تشييع جثمان النائبة أمنية رجب في محافظة المنيا

شيع أهالي محافظة المنيا، اليوم، جثمان الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب، التي توفيت في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي صباح اليوم، إلى مثواه الأخير.

صلاة الجنازة على النائبة أمنية رجب

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على النائبة داخل مسجد الشبان المسلمين بمدينة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

ولقيت الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، مصرعها صباح اليوم، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، كما أصيب 5 آخرون من بينهم زوجها رؤوف شادي.

وشغلت الدكتورة أمنية رجب منصب وكيل وزارة الصحة في المحافظة مرتين، إلى أن أحيلت للمعاش عام 2020.

منصب أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن

كما شغلت منصب أمين المرأة بحزب مستقبل وطن على مستوى محافظة المنيا، إلى أن تم ترشيحها لخوض الانتخابات البرلمانية 2020، ورشحت لخوض الانتخابات ضمن قائمة مستقبل وطن وفازت بها، وعقب فوزها في الانتخابات تولت منصب أمينة المرأة على مستوى محافظة المنيا بالحزب، وكانت عضوا بلجنة الصحة بمجلس النواب.