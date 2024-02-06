الحكومة تنفي تضرر تماثيل أثرية في سقارة: القطع المعروضة سليمة ولم تتعرض للتلف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث زعمت تضرر مجموعة من التماثيل الأثرية بمنطقة آثار سقارة نتيجة عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة، موضحا أنّه تواصل مع وزارة السياحة والآثار التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتضرر تماثيل أثرية في سقارة بسبب عرضها على طاولة بطريقة غير لائقة، مؤكدة أنّ منطقة آثار سقارة وجميع مقتنياتها من التماثيل والقطع الأثرية، آمنة تمام وسليمة ولم تتعرض لأي أضرار، وأنّ عرض أي قطع أثرية يتم وفق إجراءات محددة تراعي معايير الأمان والسلامة للحفاظ على الآثار من التلف.

وأوضحت وزارة السياحة أنّ الفيديو المتداول يعود إلى عام 2020 خلال أزمة كورونا، حيث عُرضت التماثيل على الطاولة بصفة مؤقته لحين إجراء عمليات التنظيف المبدئي لها قبل نقلها إلى معامل الترميم أو المحازن في المنطقة.

وناشدت وزارة السياحة، المواطنين، عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).