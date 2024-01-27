أستاذ آثار: الهرم الأكبر ليس الأول في مصر وسبقه «سقارة ودهشور»

قالت الدكتورة علا العجيزي، أستاذ اللغة المصرية القديمة بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، إن الهرم الأكبر ليس الأول الذي يبنى في مصر، بل سبقه بناء هرم سقارة وهرمين في دهشور أيضًا.

أسرار الأهرامات

وأضافت أستاذ اللغة المصرية القديمة، في تصريحاتها بندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم، بعنوان «هل تكتشف التكنولوجيا الحديثة أسرار الأهرامات»، أن ارتفاع الهرم كان 146 مترًا، إلا أنه أصبح الآن 136 مترًا، وذلك بحكم عوامل التعرية والطقس، فيما تبلغ مساحته نحو 2 مليون متر مربع، وكل جانب من جوانب الهرم مساحته 230 مترا وكان بناؤه من الحجر المحيط به في الجيزة.

وأوضحت أنه تم اكتشاف بردية حديثة في منطقة الجرف في البحر الأحمر كشفت لنا عن الأسلوب الذي تم به نقل الأحجار لبناء الأهرامات.