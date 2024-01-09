«التنمية المحلية»: تدريبات بمركز سقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات

تابعت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني في الأسبوع التدريبي الثاني والعشرين للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي يتضمن 5 دورات تدريبية بمركز سقارة يستفيد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات.

دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين

وتشمل الدورات التدريبية في الأسبوع الحالي، دورة جديدة لتأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة عن دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة عن تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية 14 ألف «ISO» بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

كما يتضمن البرنامج التدريبي الأسبوع الحالي، دورة عن تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة عن تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية.

رفع كفاءة العاملين وقيادات الإدارة المحلية

وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع كفاءة العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، واكتسابهم للمهارات اللازمة، ورفع قدراتهم على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة وأهم القضايا والتشريعات الجديدة التي طرأت على العمل المحلى، وتحقيق التكيف الفعال وتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة على مستوى الجمهورية.