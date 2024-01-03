إحالة واضع امتحان التربية الفنية للأول الإعدادي بالفيوم للتحقيق بسبب هرم سقارة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة المسؤولين عن وضع امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي إلى التحقيق، وذلك بعد ارتكابهم خطأ كبير بنقل هرم سقارة من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم، في سؤال التعبير الفني، حيت ورد في ورقة الامتحان أنه أحد أبرز الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، مُطالبًا الطلاب بالتعبير بالرسم في تكوين فني مترابط عن تلك الأماكن.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إحالة المسؤولين عن خطأ امتحان التربية الفنية للتحقيق، مُشددةً على أنّها أصدرت قرارًا بمراعاة التصحيح في هذه الجزئية.

خطأ في امتحان التربية الفنية

وكان امتحان التربية الفنية للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 بإدارة غرب الفيوم التعليمية، والذي عُقد اليوم الأربعاء، شهد خطأ كبيرا في إحدى الأسئلة، إذ ذكر القائمين على الامتحان هرم سقارة الأثري ضمن الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم، رغم وقوعه في منطقة سقارة الأثرية بالجيزة.

وتضمنت الفقرة التي ورد بها الخطأ الآتي: «تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها عن غيرها من محافظات مصر، حيث يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقي، ووادي الريان ذات الطبيعة الساحر، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية، والقرى الريفية، حيث المساحات الخضراء والنخيل وأبراج الحمام، ويأتي إليها السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأماكن والتمتع بهذه المناظر الخلابة في جو يملؤه البهجة».

وجاء السؤال، «عبّر بالرسم في تكوين فني مترابط مؤكدًأ على حركة الأشخاص مستخدمًا الألوان المناسبة».

وتداول أولياء أمور الطلاب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ نالت سخرية واسعة، مؤكدين إنّه كارثة وخطأ كبير وسقطة لا يجب أن يقع فيها واضعي الامتحانات.