9 قرارات حكومية مفاجئة قبل شهر رمضان.. «الأسعار ستنخفض قريبا»

كشفت الحكومة عن جملة من القرارات والإجراءات لضمان توافر السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين مع اقتراب شهر رمضان، حيث قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ناقش خلال اجتماعه أمس جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف الحمصاني، أنّ رئيس الوزراء أكد على ما تتخذه الدولة من إجراءات لضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وحل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الأسعار ستنخفض قريبا، وأنّ الإجراءات الحكومية تهدف إلى توفير السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وتمثّلت الإجراءات فيما يلي.

توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

- توفير احتياطي مناسب من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للعديد من السلع والمنتجات.

- توفير الخامات المطلوبة لدعم الصناعة بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وينعكس على توافر السلع وتوازن أسعارها.

- زيادة حجم شبكات توزيع السلع والمنتجات ورفع كفاءتها، وصولا إلى توفير السلع للمواطنين بأنحاء الجمهورية كافة.

- تفعيل مبادرتي «كلنا واحد» و«أهلا رمضان» وغيرهما من المبادرات لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، بالتنسيق مع السلاسل التجارية والمنتجين.

- إنشاء مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لجميع المحافظات لبيع السلع والمنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

- توفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة.

- استمرار الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتوازي مع جهود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتوفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

- مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض المنتجات وبينها الحديد.

- حل المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير السلع في الأسواق.