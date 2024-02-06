«التعليم»: إنشاء وحدة للبحث العلمي لدعم المتميزين والمبتكرين من الطلاب

اتفق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بكل محافظة.

تمويل من المشاركة المجتمعية

تمول الوحدة بمشاركة مجتمعية من المجلس بهدف دعم المتميزين والمبتكرين والفائزين في المسابقات الدولية من الطلاب، وكذلك دعم تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المجتمع المدرسي، وتفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على كل المستويات فى تعبئة جهود مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيات الدولة في التعليم.

وأكد وزير التعليم أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، فضلًا عن دوره الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب.

إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء

وقالت الدكتورة إيمان حسن، المدير التنفيذي للمجلس، إن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين هو أحد روافد العملية التعليمية الداعمة لجميع أبنائنا الطلاب والمعلمين.