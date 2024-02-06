«التعليم» تحدد شرطا جديدا لدخول الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023/ 2024 لجميع التخصصات الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي » وذلك للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن ينطلق يوم 1 يونيو المقبل.

شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023/ 2024 لجميع التخصصات وهي:-

- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، و85% نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يشترط الدخول الطلاب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط تحقيق نسب الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، يُشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع تخصص تصنيع غذائي، ومادة مشروع العمل تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية.