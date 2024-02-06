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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
11:13 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
معاناة النازحين

معاناة النازحين

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن سكان قطاع غزة يعانون شحا في جميع المستلزمات الأساسية، لافتة إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في رفح.

وأضافت أن النازحون في جنوب قطاع غزة يعانون البرد الشديد، وعدم توافر الأغطية الشتوية، هذا بجانب انتشار الأوبئة بين صفوف النازحين في غزة، لا سيما الأمراض التنفسية.

وتابعت أن النازحون يواجهون شحا في مصادر المياه بالتزامن مع موجات النزوح المستمرة في خان يونس جنوبي غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

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