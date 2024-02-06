للطالبات المتزوجات.. قرار عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، بالنسبة للطالبات المتزوجات واللاتي يثبت زواجهن بمستند رسمي.

الطالبات المتزوجات بالدبلومات الفنية

وأكدت الوزارة في خطابها أنه بالنسبة للطالبات المتزوجات واللاتي يثبت زواجهن بمستند رسمي في المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث (على منهجية الجدارات - العام)، والسنوات الخمس الطالبات المنتظمات في الدراسة يتقدمن لامتحان الدبلوم من الخارج على نظام العمال في المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث لأقرب شعبة / تخصص من البرنامج في نفس العام الدراسي طبقا لنص الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2020، وفي حالة ثبوت زواجهن بالمستندات الرسمية الموثقة.

تغيير اللجنة لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

وعن تغيير اللجنة التي يؤدي الطالب أمامها لامتحان الدبلومات الفنية 2024، أوضحت الوزارة إذا تغيرت ظروف إقامة الطالب بحيث يتطلب الأمر تأدية الامتحان بلجنة أخرى يتبع الآتي:

- إذا كانت اللجنة المطلوب تأدية الامتحان أمامها بنفس القطاع الذي تتبعه ادارة المدرسة الأصلية يتقدم الطالب بالاستمارة إلى المدرسة الأصلية المقيد بها لاعتمادها، ثم يتقدم بطلب إلى لجنة الإدارة التابع لها لاتخاذ اللازم، وفى حالة الموافقة تخطر لجنة النظام والمراقبة ولجنة سير الامتحان (بشرط أن تكون المدرسة التي سيؤدى الامتحان أمامها خارج المحافظة ).

-إذا كانت اللجنة المطلوب تأدية الامتحان أمامها خارج القطاع الذي تتبعه إدارة المدرسة الأصلية يتقدم الطالب بعد اعتماد الاستمارة من المدرسة الأصلية بطلب إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بالمستند الرسمي الدال على تغيير محل الإقامة، للنظر في الموافقة على التحويل من عدمه ثم ينفذ ما ينتهي إليه رأى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.