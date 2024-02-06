«التعليم»: إطلاق الحوار المجتمعي حول تطوير مناهج الثانوية قريبا

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه جار الإعداد لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، والانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية 2024/ 2029.

وأضاف أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلًا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم

وأوضح الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هي الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، ويرتبط التحول الرقمي، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة بكل هذه الأولويات.

وأكد أن التطوير خطة دولة وتسعى الوزارة إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع كل الجهات والوزارات الأخرى، لتحقيق قيمة مضافة مع إعطاء أولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم.

ووجه عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الشكر لوزير التربية والتعليم باسم المجلس لجهوده المبذولة في الاستقرار الذي يشهده العام الدراسي الحالي، في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة والقرارات التي تخدم العملية التعليمية.

إشادة بالمناهج الجديدة

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على الجهود المبذولة بالمناهج الجديدة والتي جاءت لتعبر عن نواتج ومخرجات تعلم حقيقية، فضلًا عن حسن سير وانضباط امتحانات نصف العام الدراسي.

واستعرض الوزير رحلة تطوير المناهج بهدف تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم والتي بدأتها الوزارة بالمرحلة الابتدائية وفق المعايير الدولية، كما جرى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية والانتهاء من الوثائق النوعية لكل مادة والاهتمام بالبنية المعرفية للطلاب، ودمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية، مضيفًا أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية.