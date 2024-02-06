برنامج عمل مشترك بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لتعزيز فرص الشباب

أعلنت وزارة العمل عن برنامج مُتخصص بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يهدف إلى تعزيز قدرات استشاري التشغيل في مديريات العمل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل، مع إمكانية التوسع في البرنامج خلال الفترة المُقبلة في محافظات الصعيد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

تفاصيل البرنامج

المدة: 24 يومًا.

الهدف: منح شهادات في مجال التوظيف لتمكين المُشاركين من تقديم وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف.

التمويل: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

المستفيدون: 15 من استشاري التشغيل في مديريات عمل المنوفية، والشرقية، والقليوبية، والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

مراحل وأهداف البرنامج

المرحلة الأولى: تدريب أساسي لاستشاري التشغيل لمدة يومين (40 استشاري تشغيل).

المرحلة الثانية: البرنامج المُتقدم استهدف 15 من المتميزين في المرحلة الأولي للحصول على شهادة مسئولي التوظيف.

وتتضمن أهداف البرنامج تعزيز قدرات العاملين في مديريات العمل حول مهارات ريادة الأعمال وكذلك المهارات الوظيفية والحياتية المختلفة، فضلا عن تحفيز شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي لخلق فرص عمل لائقة.