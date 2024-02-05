وزير العمل يسلم الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لـ100 مركز تدريب مهني

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر «الوزارة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدُفعة الأولى من «التراخيص المُؤقتة» لمراكز تدريب مهني خاصة - يصل عددها 100 مركز - ضمن 400 مركز، سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع «مهني 2030»، وذلك حتى تعمل مع «الوزارة» في أسرع وقت، لتطوير منظومة التدريب المهني لحين استكمال بيانات تراخيصها، وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم «الوزارة» في المحافظات، خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع «مهني 2030»، بدء التسجيل على رابط:

https://mehany.tafra-eg.org/center/register

كما أنه يُمكن للمُدربين، والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل: https://www.manpower.gov.eg/

وسيتم خلال هذا الأسبوع، وبعد 72 ساعة من الآن تخصيص رابط الكتروني، لمشروع «مهني 2030» على «الموقع الرسمي للوزارة»، يتضمن أبوابًا عليها مراكز التدريب المهني الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها، وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها، حتى يستطيع المُتدربين، والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم، والتسجيل عليها، والتعرف على «شروط التقديم».

وتقنين الأوضاع لمراكز التدريب المهني

واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع، وأهمية مشاركة القطاع الخاص، وتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام، ولمن يرغب في الانضمام للعمل في منظومة «مهني 2030»، عليه أن ينضم، بشكل اختياري بامتيازات «المشروع»، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي، وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني، والمناهج التدريبية، كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح «المشروع»، والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل، وإجراءات التراخيص السابقة.