أستاذ طرق ونقل: القطار الكهربائي السريع يوفر فرص عمل ضخمة

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ التي وصلت إلى 45%.

المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصة

أوضح أستاذ الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصة عمل، خاصة بإنشاء القطار، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل الأخرى الخاصة بتشغيله.

وأضاف أن متابعة وزير النقل، للمشروع بشكل مباشر، دليل على أهميته الاستراتيجية، وكونها دفعة قوية لكل العاملين في المشروع.

شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كم

أشار أستاذ الطرق، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كم، وتتكون من 4 خطوط تربط جميع محافظات مصر، ويجرى الآن إنشاء 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كيلومتر.

الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم

وأوضح أبو خضرة، أن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويشمل 36 محطة بسرعات تصل إلى 230 كم/ساعة، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا، بطول 10 آلاف كيلومتر.

مشروع القطار الكهربائي السريع هو مشروع قومي

واختتم أستاذ الطرق، بالتأكيد أن القطار الكهربائي السريع، مشروع قومي ضخم، يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر، وسيُحدث ثورة في مجال النقل، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.