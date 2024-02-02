فرص عمل شاغرة في القاهرة.. اعرف الراتب والمزايا وطريقة التقديم
كتب:
كريم روماني
06:10 م | الجمعة 02 فبراير 2024
وزارة العمل
أعلنت وزارة العمل، عن وجود فرص عمل شاغرة بمحافظة القاهرة بمرتبات مُجيزة وتأمين صحي واجتماعي وإجازات سنوية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الشركات المتخصصة في الحراسة والأمن، بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه، مثل كايرو سكيورتي إنترناشونال والثريا للخدمات الأمنية.
فرص عمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
أعلنت الجامعة الأمريكية عن حاجتها لـ 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة خفيفة» بشرط توافر بطاقة الخدمات المتكاملة وتشمل:
-3 إداري أول سكرتير وتشترط الآتي:
*مؤهل عالي جميع التخصصات.
*إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة، تحدث وكتابة.
*إجادة التعامل مع برامح SAP –M.S إجادة كاملة.
*خبرة 4 سنوات في مجال العمل.
-3 إداري خدمات سكرتير وتشترط الآتي:
*مؤهل عالي جميع التخصصات.
*إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة تحدث وكتابة.
*إجادة التعامل مع برامح SAP –M.S إجادة كاملة.
*خبرة عامين في مجال العمل.
فرص عمل بكايرو سكيورتي إنترناشونال
- 5 سكرتارية إناث خبرة 3 سنوات بمرتب 5 آلاف جنيه ،على أن يتراوح السن من 21 – 35 سنة.
- 20 فني تيار خفيف خبرة من سنة إلى ثلاثة سنوات بمرتب 4950 جنيه على أن يتراوح السن من 21 سنة إلى 45 سنة.
- 25 مشرف أمن شرط خبرة من عامين إلى 5 سنوات بـ 5 آلاف جنيه على أن يتراوح السن من 35 إلى 50 سنة.
- 150 فرد أمن بمرتب 3800 جنيه على أن يتراوح السن من 22 سنة إلى 60 سنة.
- 10 سائق خاص بمرتب 4600 جنيه على أن يتراوح السن من 45 سنة إلى 55 سنة.
- 5 مسئول تعيينات خبرة من عامين إلى 3 سنوات بمرتب 5 آلاف جنيه، على أن يتراوح السن من 22 سنة إلى 32 سنة.
فرص عمل بحراسات للأمن والحراسة
- مطلوب 100 فرد أمن إداري بمؤهل عالي ومتوسط بمرتب 4500 جنيه.
الثريا للخدمات الأمنية
- 150 مراقب أمن، ويوجد تأمين اجتماعي وصحي وبوليصة تأمين وإجازات سنوية وأرباح، وتشترط مؤهل متوسط وعالي والراتب من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه حسب الموقع والسن 20 سنة فأكثر.
فرص عمل بالمصرية الأوروبية للأمن والحراسة
- 30 فرد أمن بمبنى إدلري مساكن شيراتون.
- 20 أمن إداري بفندق بالتحرير.