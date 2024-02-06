احذر السيلفي.. عادات يومية خاطئة تدمر الهاتف ببطء

كيف يمكنك الحفاظ على هاتفك لأطول فترة ممكنة؟، سؤال يحير الكثيرين حول العالم، في ظل عادات سيئة عديدة يتبعها الملايين، تتسبب في تدمير الهاتف ببطء وسرعة تقادمه.

موقع «PC Mag Middle East»، كشف عن 5 عادات خاطئة يقوم بها العديد من البشر، تتسبب في تدمير الهاتف بمرور الوقت، إذ حذر من بعض الأشياء التي يجب تجنبها.

5 عادات خاطئة تدمر الهاتف

1. شراء الكابلات الرخيصة

يعد هذا الأمر هو أبرز أسباب تدمير الهاتف، حيث أن كابلات الشحن رخيصة الثمن وغير المملوكة للعلامة التجارية، يمكن أن تلحق الضرر بجهازك بشكل دائم أو ما هو أسوأ من ذلك، إذ تعرضك لخطر الحريق أو الصعق الكهربائي.

ووجه التقرير نصيحة «لا يستحق الأمر التوفير على المدى القصير، قم بشراء أجهزة الشحن الخاصة بك من علامة تجارية معروفة، ثم، بمجرد حصولك على كابلات عالية الجودة، تعامل معها بعناية».

السبب الثاني هو إساءة استخدام الكابلات، إذ يتسبب ذلك في اهتراء الأسلاك الموجودة بالداخل، وهو ما يمثل في حد ذاته خطر الحريق، لذا توقف عن لف الكابلات بإحكام شديد، وتجنب انتزاعها من السلك من الحائط مباشرة، بل اسحبها من القابس الفعلي.

2. عدم استخدام الحافظة:

كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم والذين لديهم شاشة مكسورة؟ يفضل البعض المظهر النظيف للهاتف بدون غلاف، ولكنه لا يستحق المخاطرة، فحتى الرقائق والشقوق الصغيرة يمكن أن تدمر السلامة الهيكلية وتزيد من احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق.

ويمكن لهذه الرقائق والشقوق الصغيرة أن تدمر قيمة إعادة بيع الهاتف عندما تريد بيع جهاز iPhone أو Android.

3. استنزاف البطارية:

تتدهور بطاريات الهاتف بمرور الوقت وبعد بضع سنوات، لن يكون الحد الأقصى لعمر البطارية مرتفعًا كما كان عندما كانت الأجهزة جديدة تمامًا، هذه الأشياء لا مفر منها، ولكن العادات السيئة يمكن أن تسرع من هذا التدهور وتقتل البطارية عاجلا.

لتجنب ذلك، يجب عليك إجراء عمليات تفريغ سطحية ومنتظمة وإعادة شحن هاتفك قبل أن ينفد، من خلال إبقاء مستوى البطارية أعلى من 30% أو نحو ذلك، مع تركها تفرغ من حين لآخر لمعايرة المستشعرات، حينها ستحافظ على صحة بطاريتك لأطول فترة ممكنة.

ما علاقة صور السيلفي بسرعة تدمير الهاتف؟

4. التقاط الكثير من صور السيلفي تحت الماء:

لا يوجد شيء اسمه أداة «مقاومة للماء»، قد تكون بعض الأجهزة أكثر مقاومة للماء من غيرها، ولكن هناك دائمًا احتمال أن يجد الماء طريقه إلى الداخل، وكلما قمت بتعريض جهازك للماء، كلما قللت مقاومته.

إذا كان جهازك حاصلًا على تصنيف IP67 أو IP68 ، فيجب استخدامه في الماء باعتدال، قد لا يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك على الفور، ولكن مع مرور الوقت والتعرض المتكرر للماء.

5. عدم ممارسة الأمن الجيد

قد تبدو تصحيحات الأمان التي تظهر على الهاتف مملة وغير عاجلة، ولكنها يمكنها حماية جهازك من البرامج الضارة والمشكلات الخطيرة الأخرى، لذلك تأكد من تحديث تطبيقاتك أيضًا، لأنها ستحتوي غالبًا على إصلاحات أخطاء وتحديثات أمنية مماثلة تحافظ على سلامتك.

في نفس الوقت يجب عليك أن تكون حذرًا مع التطبيقات والتعديلات التي تقوم بتثبيتها، والتطبيقات المزيفة في المتاجر، غالبًا ما تكون هذه تطبيقات مليئة ببرامج الإعلانات المتسللة والمصممة لتقليد الخدمات الشائعة التي يستخدمها الجميع أو عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة المتميزة في شكل أدوات مساعدة غير ضارة تحاسبك على الخدمات التي لم تشترك فيها مطلقًا.

راقب عن كثب ما تقوم بتنزيله، واقرأ المراجعات، وتأكد من أنه الإصدار الرسمي للتطبيق.