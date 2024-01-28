مبادرة «رواد تحيا مصر» تنفذ محاضرة للتوعية بأخطار المخلفات الإلكترونية

نفذت مبادرة رواد تحيا مصر محاضرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية، بمركز شباب أحمد عبده، التابع لإدارة الأربعين الرياضية، بإشراف مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس.

إدارة المبادرات الشبابية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، تنفيذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، بمركز شباب أحمد عبده التابع لإدارة شباب الأربعين الدورة التدريبية لمبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإليكترونية وطرق التخلص الآمن منها، أدارتها بالتدريب الدكتورة منار حمدي مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة.

مزيد من الرفاهية يؤدي إلى مزيد من المخلفات

تناولت المحاضرة الحديث عن تعريف المخلفات، وتوضيح الحياة ما قبل وبعد الثورة الصناعية، وأشارت المحاضرة أن مزيد من الرفاهية والأجهزة الإلكترونية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المخلفات، وكذلك تناولت المحاضرة تصنيف الأجهزة إلى عدة أنواع. وطرق التخلص من المخلفات الإلكترونية عن طريق «الدفن أو الحرق».

وأشارت المحاضرة إلى أن الطريقة الأمثل للتخلص من المخلفات الإلكتورنية والأصح هو إعادة التدوير.

وللتغلب على آثارها على حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية وأضرارها على الصحة والبيئة، وأدير حوار بين المحاضرة والشباب المشارك بعرض أفكارهم وطرح الحلول للحد من أخطار المخلفات الإلكترونية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة وعادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.