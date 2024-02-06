بشرى سارة للحاجزين في شقق «سكن لكل المصريين 1».. التسليم والتعاقد قريبا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم شقق مشروع «سكن لكل المصريين 1»، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، وذلك خلال شهر أبريل المقبل.

وبحسب بيان الوزارة سيجرى تسليم شقق «سكن لكل المصريين 1» وفقًا لما جرى الاتفاق عليه مع الحاجزين.

تنفيذ 600 ألف وحدة

ونفذت وزارة الإسكان حتى الآن 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، فضلًا عن وجود 250 ألف وحدة يجرى العمل عليها حاليًا في مراحلها المختلفة من الإنشاء والتنفيذ.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يجب على المُستفيدين من شقق سكن لكل المصريين التوجه لأجهزة المدن التابعة للوحدة السكنية أو مديريات الإسكان، للتعاقد على المرفق والتوقيع على تسلم الوحدات السكنية من خلال محاضر الاستلام.