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قيادات «الإسكان» تتابع تنفيذ تقاطع طريق «بوليفارد» مع مسار القطار السريع

كتب:

أيمن حمزة
11:09 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
قيادات الاسكان بمدينة السادس من اكتوبر يتفقدون عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

قيادات الاسكان بمدينة السادس من اكتوبر يتفقدون عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز، جولة ميدانية بمختلف المناطق السكنية والمحاور الرئيسية والطرق والكباري بالمدينة، لمتابعة مستجدات أعمال التنمية والتطوير الجارية بتلك المناطق.

واستهل النجار ومرافقوه جولتهم الميدانية، بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ ومعدل أداء الشركات بالمشروع.

كما تفقد رئيس جهاز أكتوبر ومرافقوه المحاور المركزية بالمدينة مثل المحور المركزي، ومحور الكفراوي ومحور جمال عبد الناصر، ومحور «بوليفارد» ومحور 26 يوليو، ثم اتجه لمتابعة أعمال تطوير طريق الواحات، كما تابع أعمال تقاطع الطريق الشمالي «بوليفارد» مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للمشاريع بزيادة معدلات الإنجاز، وتكثيف العمالة والالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية وسرعة تنفيذ الأعمال في موعدها.

 

واختتم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، جولته الميدانية بمتابعة أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بوصلة دهشور، موجّها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وصيانة المزروعات لتحسين الصورة البصرية، بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

وشارك في الجولة، المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للتنمية، والمهندس محمد عمرو بن العاص، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشمالي، والمهندس عمرو الشهاوي، معاون رئيس الجهاز ومسؤول متابعة القطاع الغربي، وخالد مصطفى، مدير إدارة المرافق، وأيمن إبراهيم، مدير إدارة الكهرباء، وماهر سعد مدير إدارتي النظافة والإشغالات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.