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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الإسكان» تشدد على سرعة تشغيل المشروعات الخدمية بالحي الثالث في العاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
09:50 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
خلال التفقد

خلال التفقد

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة تسليم وتشغيل بقية المشروعات الخدمية التي جرى الانتهاء من تنفيذها بالحي السكني الثالث R3، والمتابعة الدورية لموقف شبكات المرافق، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، بجانب خدمة الغاز الطبيعي، والاتصالات، وذلك لتحقيق حياة أفضل للمنتقلين وسكان الحي.

جاء ذلك خلال سير العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والمرافق بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع قُرب تسليم وحدات سكنية بالحي لعددٍ من موظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والذين أبدوا رغباتهم في الحصول على وحدات به، بخلاف الوحدات السكنية التي تم تسليمها للموظفين فى مدينة بدر.

 

وأشار الوزير إلى أن الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم 24 ألف وحدة ومنطقة فيلات، ومشروعات خدمية، تشمل: البريد المصري، والسجل المدني، وخدمة الشهر العقاري، والحضانات، والمدارس، وجارٍ إنشاء وحدة تراخيص للمركبات، وقسم الشرطة، ووحدة الدفاع المدني، بجانب الخدمات الأخرى.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، ومسئولو جهاز العاصمة، بجوله تفقدية بالحي السكني الثالث R3، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وناقش موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات بالحي، مشددا على الإلتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروعات، مع الأخذ في الإعتبار إنهاء المشرعات الخدمية في أسرع وقت وبأفضل جودة وإتقان.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.