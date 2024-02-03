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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قيادات الإسكان يتفقدون مبادرة «سكن لكل المصريين» في حدائق أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
10:36 ص | السبت 03 فبراير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، ورافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

وفي مستهل الجولة، تفقد المهندس عبدالمطلب، ومرافقوه، مبنى المركز التكنولوجي الجديد بجهاز المدينة، ووجه بسرعة تشغيله، ثم قام بالمرور على طريق R4 «الحي الإيطالي» الجاري العمل على تطويره وخلق منطقة أراضٍ استثمارية وممشى سياحي به، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق، مؤكدًا أن هذا الطريق سيصبح من أهم محاور المدينة التنموية.

وزار نائب رئيس الهيئة، المرحلة الأولى بمحطة محولات ابني بيتك «7»، وتفقد مراحل تنفيذ لمشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

قيادات الإسكان تمر على وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

وتفقد مسئولو الإسكان وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمحور متوسطي الدخل بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد نماذج الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، حيث تجاوزت نسب الإنجاز للعقارات حوالي 60%.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بسرعة إنهاء إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق والالتزام بالخطة الزمنية لتسليم المشروع.

وأنهى نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، الجولة بالمرور على المنطقة السابعة ابني بيتك «زهرة أكتوبر»، مطالبين بسرعة استكمال أعمال الطرق والمتابعة والاهتمام بالتشجير وأعمال الزراعة بالمنطقة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.