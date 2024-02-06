جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم على المنح والمشروعات الممولة من «الفرنكفونية»

أعلن مركز دراسات اللغة الفرنسية بجامعة أسيوط بدء التقديم في مجموعة المنح والمشروعات الممولة في شتى العلوم والمجالات للجامعات الأعضاء على مستوى العالم؛ لرفع كفاءة الباحثين وتقوية العلاقات بين الجامعات الفرنكوفونية حول العالم؛ ومد أواصر التعاون.

منح دراسية وبرامج تدريبية

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بالتعاون القائم بين مركز اللغة الفرنسية بالجامعة، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية والدولية، والذي يوفر لطلاب الجامعة وباحثيها منحا دراسية، وبرامج تدريبية مواكبة؛ لاحتياجات سوق العمل، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تطوير مهارات جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب؛ لمواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي، وفق المعايير العالمية، وتحسين ترتيب الجامعة محلياً ودولياً، وتزويد الطلاب بمختلف المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة نها رزق، أن ذلك التعاون بهدف توفير تعليم متميز ومتاح للجميع في كل أنحاء العالم، وتوفير مجال علمي متميز من أجل تنمية المجتمعات، ويمكن مطالعة التفاصيل من هنـــــــــــــــــــــا