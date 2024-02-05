مدن جامعة أسيوط تستعد لاستقبال الطلبة والطالبات بالفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إنّ المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، للفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024، إذ تم إجراء أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق، وجاهزية فرش جناح ذوي الهمم بمبنى (ب)، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي تطوير المدن الجامعية بشكل مستمر، وتحسين البنية الأساسية؛ لتصبح مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة، فضلاً عن ممارسة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، لجميع الطلاب المغتربين والوافدين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة ملائمة.

متابعة جاهزية المباني

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدن الجامعية، اليوم الاثنين، رافقه خلالها محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، ولفيف من العاملين بالجهاز الإداري بالمدن الجامعية؛ وذلك لمتابعة مدى جاهزية المباني، والصيانة الشاملة لجميع المرافق، بالإضافة إلى جاهزية فرش جناح ذوي الهمم بمبنى (ب)، وأعمال الصيانة والدهانات الخاصة بمسجد المدينة الجامعية طلاب؛ وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للطلاب وحرصًا على سلامة الطلاب.

توفير سبل الراحة للطلاب

ووجه نائب رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتلبية احتياجاتهم، مع توفير المناخ الملائم لهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تسخير الإمكانيات المتاحة من أجل توفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب المغتربين، والوافدين بكليات الجامعة، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب؛ وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.