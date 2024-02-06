وزير التعليم: إطلاق وثيقة معايير المعلم في 3 محافظات قريبًا

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات الخاصة بمسابقة الـ30 ألف معلم تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي ضوء العجز بكل مديرية تعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أنه في ضوء التنمية المهنية للمعلمين تم إطلاق المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، وتقوم الوزارة بتقديم كافة سبل الدعم لهم والتوجيه بنقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

إطلاق وثيقة معايير المعلم

كما أن الوزارة بصدد إطلاق وثيقة معايير المعلم، من خلال مشروع «التعليم من أجل الغد»، التي سيتم تطبيقها في 3 محافظات كمرحلة أولى وهي «بني سويف، ودمياط، والدقهلية» على أن يتم تعميمها بعد ذلك على باقي محافظات الجمهورية.

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج مضيئة للمدارس المصرية ومنها المدارس الرسمية الدولية (IPS)،مشيرًا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، وتهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة، ويبلغ عددها حاليا 21 مدرسة، وتسعى الوزارة إلى التوسع في أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة.

مدارس مصر المتكاملة للغات (EILS)

كما تطرق الوزير للحديث حول نموذج آخر للتعليم وهي مدارس مصر المتكاملة للغات (EILS) ويبلغ عددها 4 مدارس على مستوى الجمهورية بمحافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية، وتتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج بالمعايير الدولية، وتنمية الموهوبين والتعليم القائم على الإبداع، ونظام الدراسة بها يعتمد على تخصيص 80% للأنشطة و20%؜ للاختبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، ومصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

كما أشار الوزير إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، التي يبلغ عددها 220 مدرسة على مستوى الجمهورية إضافة لمدرسة العباقرة، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهذه المدارس والتوسع في أعدادها لأنها تعد الطالب بمتطلبات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات capstone فضلًا عن تنوع مصادر المعرفة، وحصول طلابها على جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية.