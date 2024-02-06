مميزات تحديث واتساب.. اخفي رقمك عن جهات الاتصال

مميزات جديدة يضيفها تطبيق المحادثات الشهير واتساب أولا بأول، كان آخرها ما أعلنت الشركة المالكة للتطبيق، وتزامن مع هذا الإعلان رغبة الكثيرين في معرفة مميزات تحديث واتساب الجديد، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفق تقرير نشره موقع «engage» البريطاني عن المميزات والترقيات المميزة في التطبيق.

مميزات تحديث واتس اب الجديد

ومن مميزات تحديث واتساب الجديد، التي تعتبر أغرب التحديثات حتى الآن، ميزة إخفاء الرقم في واتساب؛ وهي ميزة تمكنك من إخفاء رقمك حتى عن جهات اتصالك الذي يحفظونه على تطبيق واتساب الخاص بهم، ويوفر التحديث خاصية إخفاء رقم الهاتف عن أي مستخدم آخر بالإضافة إلى جهات الاتصال الخاصة بك وكذلك المجموعات.

وهذه الترقية في مميزات تحديث واتساب الجديد، تمنع أي شخص معك في مجموعات واتساب لا تعرفه من الوصول لرقم هاتفك وتعد من شروط الخصوصية، وسيتم وضع خيار إذا أردت إظهار رقمك أو إخفائه عند الانضمام لمجموعة.

مميزات أخرى لتحديث واتساب الجديد

ومن مميزات تحديث واتس اب الجديد، إن التطبيق يعمل على إضافة محادثات الطرف الثالث دون أن تكون تلك المحادثة مرتبطة بمجموعة، ووفقا لمتطلبات التشغيل البيني لقانون السوق الرقمية الأوروبي، يبدو أن واتساب يعمل على تكامل الدردشة مع طرف ثالث، كما ذكرت Wabetainfo، هناك إصدار تجريبي جديد لنظام التشغيل iOS يتضمن قسما يسمى «محادثات الطرف الثالث».

ومحادثات الطرف الثالث على إصدار iOS التجريبي من WhatsApp، سيسمح للمستخدمين بتلقي الرسائل من تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Telegram أو Discord مباشرة على WhatsApp، لكن حتى الآن، لا يوجد سوى إصدار تجريبي لنظام التشغيل iOS، ولكن من المرجح أن يتبعه نظام التشغيل Android قريبا.

ومن المميزات الإضافية لتحديث واتس اب الجديد، ميزة الرمز السري لقفل الدردشة وحماية الدردشة الموسعة التي تم تجربتها في بداية هذا العام، لضمان حماية المحادثات حول المواضيع الأكثر حساسية على النحو الأمثل، كما أصبح من الممكن الآن أيضا استخدام الرمز السري، وتجعل هذه الميزة بعض الدردشات أكثر أمانا ويصعب العثور عليها، خاصة إذا كان لدى أشخاص آخرين إمكانية الوصول إلى نفس الهاتف أو إذا كان مشتركا.