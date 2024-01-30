محافظ شمال سيناء: إعلان نتيجة الترم الثاني من الشهادة الإعدادية عبر «واتساب»

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، سوف ترسل مباشرة للطلاب على رقم «واتساب» الخاص بكل منهم.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تحديد رقم الواتس الخاص بالطالب، أو بأحد والديه والمقربين، ليتم إرسال النتيجة عليه قبل نزولها على رابط المديرية، لتسهيل مهمة معرفة الطالب نتيجته بشكل مباشر، دون البحث في المواقع الإلكترونية أو الذهاب إلى المدرسة.

المديرية لم تتلق أي شكاوى أثناء الامتحانات

ومن جهة أخرى، أكد المحافظ أن الأجواء في الامتحانات كانت طبيعية جدا هذا العام، ولم يتم تسجيل أي من المشكلات أو الشكاوى الخاصة بسير العملية التعليمية أو الامتحانات، وذلك مبشر جيد بأن الأمور بمدن وقرى المحافظة باتت مبشرة بخير.

بدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان له اليوم، أن نسبة نجاح بلغت 84.7 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

وأضاف رضوان أنه قد تم اليوم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ شمال سيناء، في حضور عادل يحيى محمد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

8 آلاف طالب حضروا الامتحانات

فيما ذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان سابق لها، أنه تقدم للامتحانات 8 آلاف و235 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 8200 طالب وطالبة، حصل 1249 طالبا وطالبة على نسبة أقل من 50% وحصل 6951 طالب وطالبة علي أعلي من 50%.

وهنأت المديرية الطلاب الناجحين في الترم الدراسي الأول، متمنية لهم دوام التوفيق في الترم الدراسي الثاني.