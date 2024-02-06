الكاتب الصحفي طارق رضوان: معرض القاهرة للكتاب أصبح عيدا للشعب المصري

قال الكاتب الصحفي طارق رضوان، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ المعرض أصبح عيدا في وجدان الشعب المصري:«بلغ عدد الحضور يوم الجمعة الماضية نحو 750 ألف شخص، والزحام كان كبيرا للغاية، والناس بتشتري الكتب وتفرح بالفعاليات المختلفة، وهناك كتب تناسب كل الفئات والأعمار داخل المعرض».

يوجد 1200 دار نشر في المعرض

وأضاف عضو اللجنة الاستشارية العليا لمعرض الكتاب، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «أن الأسعار متنوعة، فهناك أسعار رخيصة للغاية وأخرى غالية جدا، وبالتالي فإن ثمة حالة من التنوع يعيشها الزوار، حيث يوجد 1200 دار نشر في المعرض، وهذا الأمر من أهم النقاط المضيئة في الدورة الحالية».

هناك إقبال كبير على المعرض من فئة الشباب

وأشار طارق رضوان إلى أن وجود 1200 دار نشر أرضى جميع الأذواق الوافدة للمعرض، وأثنى على الإقبال الكبير من فئة الشباب الذي يعد من الأمور الإيجابية في هذه الدورة، ويمكننا أن نضع عنوانا للمعرض هذا العالم وهو «مصر تقرأ».

هدفنا هو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المعرض

وتابع رضوان، قائلا: «كان هدفنا هو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال المعرض، ولا أقصد الهوية المصرية القديمة فقط، ولكن الهوية المصرية ممتدة، حسث أعدنا نشر موسوعة الدكتور سليم حسن الذي يعد من المؤرخين المصريين الأوائل، لأنه قدم الكثير لمصر، ولولا دوره في الترجمة لضاع الكثير على مصر».

وأوضح طارق: «قررنا تكريم الدكتور يعقوب الشاروني وهو على قيد الحياة وتم اختياره شخصية لمعرض الطفل قبل وفاته، فهو من علامات كتابة الأطفال في مصر، وبالتالي فإن اختيار هاتين الشخصيتين كان نوعا من الحفاظ على الهوية المصرية».