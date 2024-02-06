إيقاف بناء دون ترخيص في الإسماعيلية

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء في وقف عملية بناء لمنزل بدون ترخيص بنطاق إحدى قرى المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إنه تم إيقاف محاولة لبناء دون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لعدد 30 عمود خرساني بدور ثاني علوي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة إشغالات موقف الإسماعيلية العمومي

وشن حي ثالث الإسماعيلية بالتعاون مع قسم الإشغالات والطوارئ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالموقف الجديد بنطاق الحي، تمهيدًا لفتح وتوسعة طريق جديد يصل بين الموقف وشارع شبين الرئيسي

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات وأعمدة حديدية خلف المحال في نهر الطريق من داخل الموقف وحتى شارع شبين الكوم

وتعمل حملات الإشغالات على فتح وتوسعة الشارع؛ من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة ويسر حركة المركبات من وإلى الموقف تسهيلًا على المواطنين