«أوقاف شمال سيناء»: 70 مسجدا تواصل تحفيظ القرآن الكريم للأطفال بالمحافظة

واصلت مساجد شمال سيناء، الندوات الدينية لتعليم القرآن الكريم للأطفال.

وذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها، أن الندوات القرآن ية والدروس لتعليم الحفظ مستمرة طوال فترة الإجازة، وهناك جوائز تحفيزية للنشء من الأطفال المتميزين.

وأضاف بيان المديرية أن 70 مسجدًا موزعة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد، ووسط سيناء، تواصل عملية التحفيظ للأطفال من تلاميذ المدارس والنشء.

وأشارت المديرية إلى أن التعليم يتم بمشاركة بين علماء وشيوخ الأزهر الشريف، ومديرية أوقاف المحافظة، على يد شيوخ ومعلمين على قدر كبير من التمكن والمسولية، يتناول الحفظ جانب من الأخلاق والسلوك في الحياة العامة، وبعض دروس تعلم الفقه، ومعرفة أركان الأسلام، ونواقض الوضوء والفرائض العامة

بدوره أكد الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر أكبر مساجد المحافظة، أن الأعداد في زيادة، ويتم تمديد الوقت.

وأضاف «عزام»، أنه سيتم مد فترة التحفيظ وقت المدارس لمن أراد من التلاميذ أو أولياء الأمور، موضحا، ان التعليم مجاني، ويتم منح التلاميذ المتميزين جوائز، للعمل على زيادة الأعداد، فإنه بالقرآن ترتقي الأمم، والقرآن شفيع المؤمنين.

من جهة أخرى واصلت المساجد الرئيسية في حي الكوثر وبحبوح في الشيخ زويد، دروس تعليم القرآن ، وأيضا بمسجد المحطة والرحمن، والمسجد الرئيسي بوسط بئر العبد، ومساجد رمانة، وبعض المساجد بوسط سيناء، وهي ضمن خطة الأوقاف تعليم الأطفال القرآن الكريم.