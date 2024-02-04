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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في شمال سيناء.. خلال ساعات

كتب:

حسين إبراهيم
01:37 م | الأحد 04 فبراير 2024
المنطقة الأزهرية بشمال سيناء

المنطقة الأزهرية بشمال سيناء

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بشمال سيناء للفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء الامتحانات خلال الفترة الماضية على مستوى المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في شمال سيناء

وأكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية ستظهر خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية تمت بدقة شديدة لحصول كل طالب على حقه كاملا، ومؤكدا أنه سيتم فتح باب التظلمات عقب إعلان النتيجة مباشرة.

رصد درجات امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

وقال الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، إن أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة وبشكل منظم لجميع الملاحظين، ليحصل الطلاب على حقوقهم دون تهاون أو تقصير، مؤكدا توفير كل الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح بجميع المعاهد الدراسية بالمحافظة وذلك في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة ومناطق وسط سيناء.

وذكرت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنه سيتم وضع رابط المديرية على الموقع الرسمي للمديرية، لإمكانية حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الاسم ورقم الجلوس.

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