«البحوث الفلكية»: اكتشاف كواكب صالحة للحياة أمر صعب للغاية

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الاكتشافات الفلكية تحدث يوميًا، لكنّ إثبات وجود أجرام سماوية أو كواكب صالحة للحياة لا يزال أمرًا صعبًا، موضحا أن البشرية لا تمتلك حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإرسال بشر إلى أي مكان في الكون ليصل إلى أبعد من القمر.

العالم أصبح يمتلك القدرات لإرسال روبوتات أو ماكينات تصوير

وأوضح القاضي في مداخلة هاتفية على قناة «TeN»، أن العالم أصبح يمتلك القدرات لإرسال روبوتات أو ماكينات تصوير إلى أماكن أبعد في الفضاء، ما يُساعد على جمع المزيد من المعلومات حول الكواكب والنجوم.

هذه المعلومات لم يتم التأكد منها بشكل نهائي

وعن اكتشاف كوكب صالح للحياة، أوضح الدكتور القاضي أن هذه المعلومات لم يتم التأكد منها بشكل نهائي، بالإضافة إلى أن المسافة بين هذا الكوكب والأرض تجعل من المستحيل إرسال أي بشر إليه في الوقت الحالي.

المستحيلات الحالية قد يكون لها حلول في المستقبل

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنّ المستحيلات الحالية قد يكون لها حلول في المستقبل، وأنّ بعد المسافات ليس إلا عائقًا مؤقتًا قد يتم اكتشاف حلول له في السنوات القادم