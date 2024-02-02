معهد البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر شعبان

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادي، فإن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10/2/2024م (يوم الرؤية).

غروب الشمس

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة).

غرة شعبان يوم 11 فبراير

وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445هـ فلكياً يوم الأحد 11/2/2024م.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.