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«البحوث الفلكية»: رصد هزات أرضية خفيفة يوميا دون تأثير

كتب:

أحمد أبوضيف
01:55 ص | الإثنين 29 يناير 2024
ريختر

ريختر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تسجل يوميا عددًا من الهزات الأرضية البسيطة دون أن يشعر بها أحد من المواطنين، لافتًا إلى أن الهزات التي يتم رصدها في كلا من البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الهزات يتم رصدها بمسافات تبعد عن المدن الساحلية بمسافات لا تقل عن 50 كيلومترًا.

قوة الهزات الأرضية 

وبين رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن قوة الهزات الأرضية التي يتم رصدها لا تزيد قوتها عن 2.5 درجة على مقياس ريختر، لافتًا إلى أن الهزات تتراوح ما بين هزة إلى 3 هزات يوميًا في تلك المناطق.

وأوضح رئيس المعهد، أن الشبكة تغطي كل أنحاء الجمهورية والمناطق، ويزداد عددها عن 85 محطة ما بين رئيسية أو فرعية، وأنه يتم العمل سنويًا على تطويرها وزيادتها بما يكون متماشيا مع أحدث النظم العالمية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.