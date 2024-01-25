«البحوث الفلكية» توضح أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 1445

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024-1445، موضحا أن الاثنين 11 مارس المقبل سيكون أول أيام الشهر الكريم، سيكون أقصر عدد ساعات الصيام، بعدد ساعات 13 ساعة و18 دقيقة، إذ يكون توقيت آذان المغرب الساعة 6:01 مساء.

أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024-1445

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار توضيح تفاصيل أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024-1445، قال «بالنسبة لأطول أيام الشهر الكريم فيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل، وتكون عدد ساعات الصيام به 14 ساعة و14 دقيقة، على أن يكون موعد آذان المغرب في ذلك اليوم الساعة 6:19 مساء، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة».

شهر رمضان 2024

وأوضح القاضي، أن عدد أيام شهر رمضان 2024 سيكون 30 يوما، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.