«تموين مطروح»: التحفظ على 3 أطنان من السكر قبل بيعها في السوق السوداء

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح ضربة قوية لمافيا السوق السوداء، وتمكنت من ضبط 3 أطنان من السكر، قام أحد التجار بتعبئتها وتجميعها بغرض البيع في السوق السوداء.

جاء ذلك في حملة مكبرة، قادتها المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح.

معلومات وراء تلاعب أحد التجار في كمية من السكر

وقالت وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إن هناك معلومات سرية وصلت عن تلاعب أحد الأشخاص في أحد أهم السلع الغذائية الرئيسية في مدينة مرسى مطروح، وجمع كمية ضخمة من السكر، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وخروج حملة، نجحت في ضبط أطنان السكر الثلاث.

التموين تحذر المتلاعبين بقوت الشعب

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، تحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب بأنها ستضرب بيد من حديد، على جميع المتلاعبين والمخالفين للقانون، ومنهم الذين يقومون بتجميع المواد الغذائية لتخزينها بهدف الإحتكار والتلاعب وغيرها.

تكثيف الحملات التموينية

وأشارت إلى أنه جرى التوجيه لمفتشين التموين والرقابة وإدارات التموين بتكثيف الحملات التموينية على جميع مراكز ومدن وضبط المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.