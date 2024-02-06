لجنة الشؤون العربية بالنواب تناقش مستجدات الأوضاع في لبنان

أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، مناقشة آخر تطورات الأوضاع في لبنان خلال اجتماعها المنتظر، والمقرر موعده الأحد المقبل، ومتابعة جهود الدبلوماسية المصرية لدعم وتعزيز استقراره، وإتمام الاستحقاق الرئاسي.

جهود مصر في خلق التوافق

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار لبنان، وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، واستكمال انتخاب رئيس للبلاد.

وأشار إلى أن جهود مصر تسعى من أجل التوافق بين كافة الأطراف السياسية اللبنانية لإتمام الاستحقاق الرئاسي، ليتمكن لبنان من استكمال كافة مؤسسات الدولة بما يدعم الاستقرار في البلاد.

تقديم كافة أوجه المساعدة لتقريب المواقف بين الأطراف السياسية اللبنانية

وأشاد أباظة بمشاركة مصر في اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتي تضم في عضويتها كلا من مصر، فرنسا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، وبحضور رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

ولفت إلى أن الاجتماع أكد على تقديم كافة أوجه المساعدة لتقريب المواقف بين الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسؤولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب الرئاسي.