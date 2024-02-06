لغز في حياة حسام وإبراهيم حسن بسبب الأم.. «مش عارفين مين الأكبر»

التؤام الأشهر في عالم الساحرة المستديرة؛ فالتطابق الكبير بين حسام وإبراهيم حسن جعلهم موضع اهتمام، ففي فترة من الفترات كان الثنائي قدوة لجيل كامل، لدرجة أن قصة شعرهما كانت موضة رائجة بسبب محبة الجمهور لهما، لكن إلى الآن لم يعرف أحد من فيهم أكبر من الثاني لأنهما ليسا تؤمان متطابقان في نفس وقت الولادة، ويفرق بينهما توقيت صغير صرحت به الأم لهما لكنها لم تخبرهما من الأكبر.

لغز محير في عمر التوأمان

في تصريحات تلفزيونية مع «صاحبة السعادة» قال الكابتن حسام حسن، إن هناك فرق 5 دقائق فقط، لكن لم تخبرهما الأم بمن الأكبر:«الناس عايزين يعرفوا مين الأكبر فينا، احنا الاتنين كل واحد عايز يبقى هو الأكبر الفرق 5 دقايق، ساعات أقول أنا الأكبر وساعات إبراهيم، الحاجه الله يرحمها مرضيتش تزعل حد فينا كانت حريصة أنها تراضينا والبيت كله بيحاول يوازي في معاملتنا والحب وكل حاجة، مقالتش مين الأكبر ومش معروف بس هما 5 دقايق وخلاص».

وخلال حديثه، قال الكابتن ابراهيم حسن وهو يداعب شقيقه: «أنا الأكبر» ليرد عليه حسام حسن قائلًا: «هعديها بس عشان خاطر حضرتك» موجهًا حديثه لشقيقه والإعلامية إسعاد يونس.

معاملة الناس لهم في الحياة الإجتماعية

وخلال اللقاء السابق مع «صاحبة السعادة»، تحدث الكابتن ابراهيم حسن عن معاملة الناس لهم قائلًا:«الوحيد اللي كان بيعرفنا في المقالب الحاجة، بس أصحابنا وأخواتنا مكنوش بيعرفوا يفرقوا، لكن الناس برا لو حد ندهلي حسام برد عادي، كان متسلط علينا ضوء شوية الناس حولينا عايزين يعرفونا مين حسام ومين إبراهيم».

وكان الكابتن حسام حسن وافق على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم بعد لقاء مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.