حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر بعد جلسة مع وزير الرياضة

تلقى حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق مودرن فيوتشر، خلال الساعات الماضية، اتصالات من المسؤولين عن الكرة المصرية، بشأن توليه تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وزير الرياضة يتواصل مع حسام حسن للاتفاق حول توليه تدريب منتخب مصر

كما شهدت الساعات الماضية، جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع حسام حسن للاتفاق حول توليه تدريب منتخب مصر، وجاء رد عميد لاعبي العالم السابق: «أنا في خدمة بلدي وتدريبي المنتخب حلم كبير، أنتظره منذ سنوات ومعنديش شروط».

ووفقا لمصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإنه من المنتظر الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن قرار تعيين التوأم على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، حال الاتفاق بشكل رسمي.

وأضاف المصدر: «فيه أكتر من مدرب مصري مرشح لتدريب منتخب مصر، لكن يبقى اسم حسام حسن الأبرز حتى الآن، وسيتم الإعلان من جانب اتحاد الكرة حال التوصل لاتفاق رسمي».

وخلال اليومين الماضيين، أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر بشكل رسمي بعد الفشل في كأس الأمم الأفريقية 2023.