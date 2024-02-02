عاجل.. حسام حسن يرد على أنباء تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر

كشف حسام حسن، المدير الفني لنادي موردن فيوتشر، عن حقيقة وجود تواصل معه من جانب أعضاء اتحاد الكرة المصري، من أجل خلافة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، خلال الفترة الحالية، بعد الاستقرار على رحيل الأخير عن صفوف «الفراعنة».

حسام حسن: ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا أعلم أي شيء عما يتردد في الوقت الحالي بشأن تواصل اتحاد الكرة معي، من أجل خلافة روي فيتوريا، وما يتردد في هذا الأمر غير صحيح بشكل نهائي».

واستقر مسؤولو منتخب مصر، على الإطاحة بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، من الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ويعد حسام حسام، أبرز المرشحين في الوقت الحالي، لخلافة روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر، في ظل وجود رغبة من البعض في توليه المسؤولية.