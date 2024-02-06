غضب واسع في إسرائيل من عنوان صحيفة هاآرتس.. «لسنا أفضل من الفصائل الفلسطينية»

أثار عنوان رئيسي في صحيفة هاآرتس، ظهر في مقال افتتاحي بقلم الصحفي الإسرائيلي، نمرود ألوني، جدلاً كبيرًا على الإنترنت وتم تعديله بعد فترة قصيرة من نشره.

العنوان الأصلي يثير مشكلة

وجاء في العنوان الأصلي: «دعونا نكون صادقين: نحن لسنا أفضل من الفصائل الفلسطينية»، وبعد جدل كبير عبر الإنترنت، تم تغييره ليصبح نصه «دعونا نكون صادقين: الادعاءات ضد أعدائنا تعني أننا ننظر في المرآة».

انتقادات للصحيفة

وانتقد بعض المستخدمين وقراء الصحيفة الإسرائيلية، ومن بينهم الصحفي أرييه إيرليش، الصحيفة في تعليقات على العنوان الأصلي: «تهانينا على النظرة الصادقة النادرة لأنفسكم»، فيما علقت منظمة تورات ليهيما قائلة: «هاآرتس ليست أفضل من الفصائل الفلسطينية». وأضاف مستخدم آخر: «لقد كنا نقول هذا منذ سنوات، ومن الجيد أن نرى أنك فهمت أخيرًا».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن ارتفاع الشهداء إلى أكثر من 27 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف وسط الحصار الإسرائيلي والتجويع لأهالي القطاع، في الوقت الذي سقط من الجيش الإسرائيلي حتى الآن نحو 562 جنديا من مختلف الرتب منذ الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

زيارة مهمة لوزير خارجية الولايات المتحدة

في سياق مواز، يزور وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي، أنتوني بلينكين منطقة الشرق الأوسط للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على غزة حيث يزور مصر وقطر والسعودية وإسرائيل وفلسطين.