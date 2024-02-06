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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الهلال الأحمر الفلسطيني يتهم إسرائيل بالاستمرار في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
11:08 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل اضطروا لمغادرة المقرات جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل، مضيفة أنَّ الهلال الأحمر يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.

وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينة أنَّ 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة وأخرى تعمل بشكل جزئي، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي