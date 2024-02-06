«العربي الناصري»: إسرائيل تسوّق الأكاذيب.. وأمن مصر «خط أحمر»

انتقد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي من أكاذيب بين الحين والآخر باسم مصر، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج دائمًا شائعات تتعلق بالأوضاع في رفح الفلسطينية، خاصة مع إعلان وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف جالانت، الذي تحدث إمكانية قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية.

إسرائيل تسوق لأكاذيب وأمن مصر «خط أحمر»

وأكد «جلال» في بيان له، أنَّ مثل هذه التصريحات تضر أكثر مما تفيد، مشددا على أن أمن مصر القومي «خط أحمر» ولا يقبل المساومة إطلاقا، مشيرا إلى أن الموقف المصري واضح وصريح تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرفض تماما تهجير أهل فلسطين وتصفية القضية.

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وتضرب بجذورها في عمق التاريخ وقادرة على حماية أمنها القومي أمام أي محاولات للتدخل، مضيفا: «الدولة المصرية قوية لا تعتدي على أحد، ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها، ولا توجد دولة في العالم قادرة على فرض شيء عليها، وخاصة وأن مصر حريصة على استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا من أجل تحقيقه وحماية البلاد والحفاظ على الأمن القومي المصري، ونشر السلام بمنطقة بأكملها».