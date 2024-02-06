بـ34 مليون جنيه.. ضبط 22 قضية اتجار في العملة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت خلال24 ساعة عن ضبط 22 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ34 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.