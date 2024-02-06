سر ارتباط حسام حسن وشقيقه في الحياة والملاعب.. طبيب نفسي يكشف مفاجأة

بعد أن بات الحلم الذي انتظره أسطورتي كرة القدم المصرية، حسام حسن وشقيقه إبراهيم حقيقية، وموافقة الثنائي على تدريب منتخب مصر الكروي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، أصبح السؤال الذي يدور في الشارع المصري، هل ينجح الثنائي في المهمة الثقيلة؟، بعد العودة إلى اختيار المدرب الوطني بعد سنوات كان يقود خلالها السفينة مدربين أجانب.

حسام حسن وشقيقه إبراهيم، الذان لم يفترقا طوال مشوارهما سواء على مستوى اللعب أو التدريب، كانا دائما محور التساؤلات عن سر الارتباط بينهما، ورفض أيٍ منهما العمل دون الآخر.

سر الارتباط بين التوأم بعد موافقة حسام حسن وشقيقه إبراهيم قيادة منتخب مصر

جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أجاب على السؤال الذي حير الملايين، كاشفا لـ«الوطن» عن سر ارتباط التوأم طوال مشوارهما: «بالتأكيد هناك كيميا بينهما، فاهمين بعض، والأهم هو ما يسمى بالتخاطر».

وحول ما المقصود بالتخاطر بين التوأم، قال: «علاقة التوأم علاقة وطيدة، بيفهموا بعض من النظرة، وبيحسوا ببعض جدا، وده سر الارتباط بينهما».

هل ينجح حسام حسن مع منتخب مصر؟

وعن حسام وإبراهيم حسن قال: «ومن هما عندهم 8 سنين لحد ما اعتزلوا لعبوا مع بعض، سواء في الأهلي أو بعد انتقالهما للزمالك، ثم المصري والاتحاد السكندري، كما عملا سويا في كافة الأندية داخل جهاز فني واحد».

«عمرهم ما هيرتاحوا مع حد تاني»، هكذا أوضح فرويز، وعن توقعاته لنجاح حسام حسن من عدمه مع منتخب مصر قال: «حسام بيتعامل بروح عالية كنا مفتقدنها طول السنين اللي فاتت، وأتوقع نجاحه مع الفراعنة».