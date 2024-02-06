استشهاد 6 بينهم امرأة في قصف إسرائيلي على خان يونس

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وقطاع غزة فيما واصلت المدفعية والزوارق البحرية استهداف الفلسطينيين في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم امرأة، جراء قصف مركبة، وبرصاص قناصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وتعرضت «مستشفى الأمل» في مدينة خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف وإطلاق نار متواصل، ما أدى إلى تطاير الشظايا على المستشفى، وفقا لما أعلنته جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني.

فيما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جدارا بطول 80 مترا في بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت في يناير الماضي 1236 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة بينهم 30 إمرأة، و73 طفلاً.