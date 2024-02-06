عضو اتحاد منتجي الدواجن: خط الرورو خطوة فارقة في مسار التجارة المصرية

قال عمرو عبده عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن تعدد اتفاقيات الرورو ينعكس على العملية الاقتصادية المصرية من خلال مضاعفة عمليات القيمة المضافة في هيكل الإنتاج المصري، ما يؤدي لسهولة النقل وتوصيل السلعة، وتشجيع المصنع على عدم تصدير منتجه كمادة أولية خام والعمل على تحويلها إلى منتج ذي قيمة مضافة سواء تم استغلالها في إنتاج مستلزمات إنتاج صناعية مثل الأعلاف أو سلع تامة الصنع.

انتشار المناطق الصناعية المتنوعة الإنتاج

وأشار عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على قناة «النيل للأخبار» إلى انتشار المناطق الصناعية المتعددة والمتنوعة الإنتاج؛ بداية من مدن الدواء والمجازر الآلية ومحطات تجميد الخضراوات ومحطات تصدير الموالح، يفجر نهضة صناعية جديدة سهلتها الإجراءات التي قامت بها الدولة من أجل تعظيم الفائدة من التصدير، بالإضافة إلى تشجيع التصنيع من خلال تسهيل إقامة المصانع التي أصبحت حاليا بمجرد إخطار هيئات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في إطار الرخصة الذهبية.

الرورو خطوة فارقة في مسار التجارة

وأضاف عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن خط الرورو يشكل خطوة فارقة في مسار التجارة المصرية؛ فهي لن تفتح الباب لزيادة صادرات المنتجات المصرية الخالصة ولكنها أيضا تعمل على إتاحة الفرصة لتعميق ميزات تجارة الترانزيت والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت للسلع الغذائية والسلع الأخرى؛ الأمر الذي يمكن من أن تتحول لمحطة ترانزيت إقليمية للبضائع القادمة عبر الرورو من جنوب شرق آسيا ليتم إعادة تصديرها من خلاله إلى دول أوروبا.

دور مجلس النواب الفترة الماضية

وأثنى عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أداء مؤسسات الدولة في تطوير البنية التشريعية؛ بما سهل إنفاذ اتفاقيات الرورو، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه مجلس النواب الفترة الماضية في إقرار قانون النقل البحري؛ الأمر الذي مكن من إقرار اتفاقية الرورو.

كما أشار عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى جهود جميع الهيئات والوزارات وأجهزة الدولة وتضامنها لتسهيل وتأمين نزول شاحنات خط الرورو حتى وصولها إلى سفن الخط في ميناء التصدير.