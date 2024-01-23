تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا.. يستهدف نقل الحاصلات سريعة التلف

تستعد مصر لبدء تشغيل خط الرورو خلال النصف الأول من العام الجاري لنقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وذلك بعدما تم توقيع اتفاقية بين وزارة النقل وسفير إيطاليا بالقاهرة، بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة باستخدام خدمات الدحرجة RoRo.

ووفقا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، فأن هذا الخط سيمكن نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحلة بين إيطاليا ومصر.

خط الرورو بين مصر وإيطالي

يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة إيطاليا وأوروبا نحو إفريقيا.

يدعم تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

مستهدف إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط.

- يزيد خط الرورو بين مصر وإيطاليا من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع.

- يساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وإفريقيا عبر الأراضي المصرية.

- يقلل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا

- يشجع المستثمرين الإيطاليين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.

- يبدأ تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا في إيطاليا.

- مستهدف بدء تشغيل الخط خلال النصف الأول من العام الجاري.

- يدعم المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا ويعظم التبادل التجاري المنقول بحرًا والشراكة بين الجانبين.

- يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية.

- يستهدف نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وأوروبا.

- مستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.